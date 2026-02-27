Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea La Spezia-Pisa: rinnovo binari e investimenti per oltre 17 milioni di euro

• rinnovo binari tra le stazioni della Spezia Migliarina e Bivio Arcola

• dal 2 marzo al 30 aprile

• investimento oltre 17 milioni di euro

Pisa: Dal 2 marzo al 30 aprile sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea La Spezia - Pisa, tra La Spezia Migliarina e Bivio Arcola.

I cantieri interesseranno in questa fase circa 18 chilometri di binario.

I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, con più di 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per cinque notti a settimana dal lunedì al venerdì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi.

Durante i lavori per il rinnovo dei binari nella tratta interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità che comporterà una riprogrammazione dei tempi di viaggio con modifiche di orario per i treni regionali in transito sulla linea La Spezia-Pisa, La Spezia-Parma e per i collegamenti Intercity e Frecce sulla linea Genova-Pisa-Roma.



