Incidente sulla SP 24 a Scansano: 80enne estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco e trasferito in codice 2 all’ospedale di Grosseto

Scansano: Nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 7.22, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta nel comune di Scansano, lungo la SP 24, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto, il mezzo è uscito autonomamente dalla sede stradale, terminando la propria corsa contro un albero.

Il 118 della Asl Tse è stato attivato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, anche i sanitari con l’ambulanza della Misericordia di Scansano.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a liberare il conducente, unico occupante del veicolo, rimasto incastrato tra le lamiere, un uomo di 80 anni che è stato estratto, immobilizzato su barella spinale e affidato al personale sanitario per le cure del caso.

Successivamente è stato trasferito in codice 2 all’ospedale di Grosseto.



