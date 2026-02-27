Furti a Grosseto: allarme nel quartiere Casalone, servono risposte rapide per la sicurezza dei cittadini

A Grosseto, aumentano i furti in nuovi quartieri. I residenti chiedono risposte e soluzioni rapide per la sicurezza personale e dei beni.

Grosseto: “Servono risposte e soluzioni rapide, non solo per noi, per tutti”. Queste le riflessioni dei residenti del quartiere Casalone, a Grosseto. “Negli ultimi mesi ci sono state raffiche di furti, a partire dal mese di novembre, e anche prima. I residenti siano allertati, che è importante la collaborazione di tutti – proseguono”. Segnalare ogni movimento sospetto, auto, persone. In particolare, nelle ultime settimane, i ladri hanno portato a segno dei colpi nei condomini lungo via De Filippo. Forze dell’Ordine ed Amministrazione cittadina sono state allertate, perché vengano prese contromisure adeguate per tutelare i cittadini.

“Non si tratta soltanto dei furti, che già sono gravi, e rappresentano la violazione di uno spazio personale e privato, e comportano danni di ogni tipo, oltre a ciò che viene rubato, anche i danni dovuti allo scasso da riparare, ma della sicurezza personale. In ben due casi su tre, il proprietario è entrato in casa e si presuppone che i ladri, sentendo arrivare qualcuno, siano scappati, ma nel quartiere ci sono molte persone, bambini che giocano nel parco retrostante, anziani che passeggiano, famiglie che portano a passeggiare il proprio cane. E se una di queste persone si trovasse, suo malgrado, a fronteggiare uno di questi criminali?”.

È ormai tristemente chiaro come il tasso di violenza e di criminalità sia aumentato, non solo a Grosseto, e come i malviventi spesso siano armati e pronti ad aggredire. Per questo, servono risposte e soluzioni rapide, per un quartiere in espansione, per tutelare i residenti, ma, più in generale, per Grosseto e la provincia tutta.

Secondo il rapporto 2025 de "Il Sole 24 Ore", la provincia di Grosseto ha registrato un sensibile aumento del tasso di criminalità, posizionandosi al 20° posto in Italia per reati denunciati (4.078 ogni 100.000 abitanti, circa 8.782 totali). A pesare sono soprattutto l'alto numero di reati legati agli stupefacenti, le violenze giovanili e proprio i furti nelle abitazioni. È l’ora di dare un segnale. Intanto, si invitano tutti i residenti della zona a prestare la massima attenzione e segnalare alle Forze dell’Ordine ogni movimento sospetto.

Tanti, purtroppo, sono i quartieri presi di mira dai ladri, basti pensare alla situazione della zona di Casalecci, dove i furti vanno avanti da tempo, con i ladri che arrivano dai campi, a fine giornata. Per cercare di contrastare un fenomeno, purtroppo, in triste aumento, dal 2015 è attivo il progetto di "Controllo del vicinato", coordinato con le Istituzioni e le Forze di sicurezza, che ha all'attivo, ad oggi, nel comune di Grosseto, 26 gruppi, costituiti dall'Associazione Controllo del Vicinato. “Tutte cose importanti – concludono i residenti – ma quello che conta è avere dei risultati, per questo ci aspettiamo delle risposte concrete, anche per la messa in sicurezza dell’area retrostante le abitazioni di via De Filippo, del tutto sprovvista di illuminazione”.