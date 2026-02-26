La Polizia Locale di Grosseto celebra 177 anni di storia: cerimonia in sala consiliare tra memoria e impegno per il futuro

Grosseto: Si è svolta questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, la cerimonia celebrativa per i 177 anni della Polizia Municipale, oggi Polizia Locale. Un momento solenne e partecipato, dedicato alla storia, ai valori e al ruolo sempre più centrale del Corpo nella vita della comunità cittadina.

La ricorrenza affonda le sue radici nel 26 febbraio 1849, data di firma dell’avvocato Carlo Massei, allora Prefetto di Grosseto, che istituì nella nostra città il Corpo della Guardia municipale. Da allora, la Polizia Locale ha accompagnato l’evoluzione di Grosseto, adattandosi ai cambiamenti normativi e sociali, ampliando competenze e responsabilità, fino a diventare un presidio fondamentale di sicurezza, legalità e prossimità.





Nel corso della mattinata è stato ripercorso il cammino del Corpo, sottolineando come, nel tempo, le funzioni si siano estese ben oltre il tradizionale controllo del traffico. Oggi la Polizia Locale è impegnata in attività di polizia amministrativa, giudiziaria e ambientale, nella tutela del territorio, nella sicurezza urbana e nel supporto alle altre forze dell’ordine. Un lavoro quotidiano che richiede professionalità, equilibrio e un costante aggiornamento.

La celebrazione è stata anche l’occasione per evidenziare l’impegno degli agenti e degli ufficiali che operano sul territorio comunale, spesso in prima linea nelle emergenze e nelle situazioni più delicate. Il loro ruolo, sempre più orientato alla prevenzione e al dialogo con i cittadini, rappresenta un punto di riferimento per la comunità grossetana.

Nel ricordare la lunga storia del Corpo, è stato ribadito come la Polizia Locale non sia soltanto un presidio di controllo, ma un’istituzione al servizio della collettività, capace di coniugare autorevolezza e vicinanza. In 177 anni di attività, il Corpo ha saputo rinnovarsi, mantenendo saldo il proprio legame con la città e con i suoi valori.

La cerimonia si è conclusa con un messaggio di fiducia nel futuro: continuare a investire sulla formazione, sulle risorse e sul dialogo con i cittadini per affrontare le sfide di una società in continua trasformazione. Un anniversario che non rappresenta soltanto un traguardo storico, ma anche un punto di partenza per rafforzare ulteriormente il servizio reso ogni giorno alla città di Grosseto.



