Cronaca Gratta e Vinci: a Livorno colpo da 50mila euro con “Il Turista per Sempre” 26 febbraio 2026

26 febbraio 2026 238

Redazione

Livorno: Toscana a segno con il Gratta e Vinci “Il Turista per Sempre”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Livorno è stato centrato un colpo da 50mila euro presso la Tabaccheria Del Maestro in via dell’Artigianato, 16. L’andamento dei giochi in Toscana è stabile: i dati elaborati da Agipronews hanno rilevato una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di 1 miliardo nei punti vendita. Nello specifico, crescono le lotterie istantanee (193 milioni +5,4% rispetto ai dodici mesi precedenti). Pochi scossoni anche per quanto riguarda il gioco retail nella provincia di Livorno: la spesa raggiunge i 90 milioni, pari a quella dell’ultima rilevazione. Seguici



