Incendio a una canna fumaria in via Mozambico, intervento dei Vigili del Fuoco

Grosseto: Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi in via Mozambico, a Grosseto, dove si è sviluppato un incendio a una canna fumaria all’interno di un edificio residenziale.

Sul posto è intervenuta la prima partenza del Comando provinciale di Grosseto. Una volta arrivata, la squadra ha provveduto al raffreddamento del manufatto e alla verifica delle condizioni di sicurezza dell’impianto, così da scongiurare ulteriori rischi.

Secondo una prima ricostruzione, il surriscaldamento della canna fumaria sarebbe partito dal piano terreno. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’appartamento interessato e agli altri piani dello stabile, limitando così i possibili danni.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate, e non risultano danni agli appartamenti limitrofi.