GdiF Pisa: arrestato spacciatore nel bosco delle Cerbaie, sequestrate sostanze stupefacenti

La Guardia di Finanza di Pisa, nel corso di un servizio a contrasto dei traffici illeciti, ha tratto in arresto un soggetto extracomunitario colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Pisa: Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dalla Guardia di finanza di Pisa, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Pisa, con particolare riguardo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della provincia.

Nel corso di un servizio a contrasto dei traffici illeciti effettuato in orario serale, i finanzieri della Compagnia di San Miniato sono intervenuti nell’area boschiva delle “Cerbaie”, nel territorio del comune di Castelfranco di Sotto, località Orentano, procedendo all’arresto di un soggetto colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione si inserisce in un dispositivo di vigilanza costante, mirato e strutturato, già più volte attivato nella medesima area, che ha consentito ai finanzieri di individuare un bivacco rudimentale, utilizzato quale base operativa per l’attività illecita.

All’interno del bivacco, il soggetto arrestato, un cittadino marocchino di 41 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, arrestato per la terza volta nella stessa area per analoghi fatti di reato, è stato sorpreso mentre stava preparando sul momento sostanza stupefacente del tipo crack, mediante l’utilizzo di un pentolino rudimentale e materiale vario per la lavorazione.

La perquisizione personale e dell’area adiacente ha permesso di rinvenire 17 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e crack, già pronte per la cessione, nonché un coltello con lama di 26 centimetri, detenuto senza giustificato motivo.

Nonostante i precedenti arresti e le misure restrittive già applicate, il soggetto aveva ripreso l’attività illecita nella medesima zona. Tale circostanza conferma come l’azione di presidio della Guardia di finanza sia in grado di individuare tempestivamente anche condotte criminali reiterate, assicurando un controllo reale e continuo del territorio.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto ed il Tribunale di Pisa ha applicato il divieto di dimora nel Comune di Castelfranco di Sotto.

Il procedimento penale è in fase di indagine preliminare e, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione conferma l’elevata efficacia delle attività di controllo e contrasto poste in essere dalla Guardia di finanza, finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.



