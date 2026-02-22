Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea La Spezia-Pisa: rinnovo binari

Firenze: Dal 2 marzo al 30 aprile sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea La Spezia - Pisa, tra La Spezia Migliarina e Bivio Arcola. I cantieri interesseranno in questa fase circa 18 chilometri di binario.
I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, con pi? di 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attivit? di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per cinque notti a settimana dal luned? al venerd? nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi.
Durante i lavori per il rinnovo dei binari nella tratta interessate dai cantieri sar? istituita una riduzione di velocit? che comporter? una riprogrammazione dei tempi di viaggio con modifiche di orario per i treni regionali in transito sulla linea La Spezia-Pisa, La Spezia-Parma e per i collegamenti Intercity e Frecce sulla linea Genova-Pisa-Roma.
Per maggiori informazioni ? possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.