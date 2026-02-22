Addio Attilio Betti, imprenditore e appassionato di calcio

Castel del Piano perde Attilio Betti, imprenditore e appassionato di calcio, figura importante per la comunità locale. (Immagine è tratta dal video Maradona quarant'anni dopo)

Castel del Piano: Addio Attilio! Castel del Piano perde un altro pezzo importante del suo cuore. Se ne va Attilio Betti e viene a mancare un altro imprenditore di “passione” e “capacità”, una persona speciale che ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e alla propria terra d'origine. I suoi amori li ha espressi in un legame fortissimo per la Neania, con il sostegno alla squadra di calcio locale, e nell'impegno continuo per lo sviluppo della sua impresa.

Il Comune di Castel del Piano, la sindaca, la giunta e il consiglio comunale si uniscono nel dolore alla famiglia e alla comunità tutta.