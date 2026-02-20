Lutto a Castel del Piano: addio a Ubaldo Corsini, imprenditore e mecenate della cultura locale

Lutto cittadino a Castel del Piano per la morte di Ubaldo Corsini, imprenditore e filantropo. La sindaca Cinzia Pieraccini ricorda la sua eredità di valori e opere.

Castel del Piano: “Oggi Castel del Piano saluta uno dei suoi figli più generosi e lungimiranti: Ubaldo Corsini (foto cover), imprenditore capace e uomo profondamente innamorato dell’arte e della sua comunità". Così lo ricorda la sindaca di Castel del Piano Cinzia Pieraccini.

"Ricordarlo - continua - significa ripercorrere non solo le tappe di una storia imprenditoriale solida e coerente, ma soprattutto il tratto umano di chi ha sempre saputo coniugare visione e concretezza, successo e senso di responsabilità verso il proprio paese. Ubaldo era di quelli che non si limitavano a “fare impresa”: costruiva relazioni, sosteneva idee, investiva nelle persone.

Conservo un ricordo nitido della prima volta che andai da lui, molti anni fa, a chiedere una sponsorizzazione per pubblicare un libro. Ero emozionata, quasi intimorita. Sapevo di bussare alla porta di un imprenditore stimato, ma trovai un uomo attento, curioso, pronto ad ascoltare. Non si fermò alla cifra o al ritorno d’immagine: volle capire il senso dell’iniziativa, l’impatto per la comunità, la prospettiva nel tempo. Alla fine mi disse sì, ma soprattutto mi fece sentire incoraggiata. Da lui si usciva sempre con una risposta, e con una lezione di serietà.

Recentemente, da sindaca, sono tornata a trovarlo per comunicargli che avremmo acquistato e restaurato una parte dell’antico palazzo Comunale per implementare gli spazi di Palazzo Nerucci a cui era così profondamente legato, fin dai tempi in cui faceva parte del Comitato per il recupero artistico. Ricordo l’emozione nei suoi occhi: non era solo soddisfazione, era un sentimento più profondo, quasi paterno. Quel museo per lui non era un edificio, ma un pezzo di identità collettiva, un luogo in cui custodire la memoria e trasmettere bellezza alle nuove generazioni.

È sempre stato forte il suo legame con il patrimonio culturale del paese: un legame fatto di impegno concreto sempre orientate al bene comune. L’arte, per Ubaldo, non era ornamento: era radice e futuro insieme.

Castel del Piano - ricorda Pieraccini - perde oggi un imprenditore illuminato e un uomo di grande sensibilità. Ma resta l’esempio di chi ha saputo dimostrare che il successo personale trova il suo significato più alto quando si traduce in restituzione, in cura, in responsabilità verso la propria comunità.

A nome dell’Amministrazione e, mi permetto di dire, a nome di tanti cittadini che hanno incrociato il suo cammino, grazie Ubaldo. Per il sostegno, per la fiducia, per l’amore autentico verso il nostro paese. La tua eredità è fatta di opere, ma soprattutto di valori che continueranno a guidarci

Castel del piano si fermerà domani (21 febbraio) in lutto cittadino - conclude la sindaca Cinzia Pieraccini - per dare un segno collettivo e riconoscere con onore la lunga e importante vita di Ubaldo Corsini”