FILCAMS CGIL Siena denuncia sfruttamento stagisti: 'Basta lavoro mascherato da formazione!'

La FILCAMS CGIL di Siena denuncia lo sfruttamento di stagisti come forza lavoro a costo zero, dopo un episodio di rapina in un supermercato dove una stagista è stata lasciata sola e senza protezione.

Siena: La FILCAMS CGIL di Siena, in merito alla rapina avvenuta al Penny Market di Monteriggioni (Montarioso), esprime forte preoccupazione e indignazione nell’apprendere che al momento dell’accaduto alla cassa fosse presente una stagista. Una circostanza non solo irregolare, ma gravissima: una tirocinante non può e non deve essere impiegata in mansioni operative, tanto più in un contesto di evidente rischio per la sicurezza personale, oltre ad esporre al rischio eventuali colleghi e clienti presenti nel punto vendita.

"Quella ragazza si è trovata sola, in prima linea, ad affrontare una rapina - afferma il sindacato - . Senza le tutele contrattuali di una lavoratrice dipendente, senza la formazione specifica per gestire situazioni di emergenza, senza la protezione che ogni lavoratore ha il diritto di avere. Esposta fisicamente e psicologicamente ad un trauma che nessun tirocinio formativo dovrebbe mai contemplare.

È inaccettabile che un’azienda scarichi su una stagista - priva di qualsiasi copertura adeguata - il peso di una mansione ad alto rischio, trattandola di fatto come forza lavoro a costo zero.

A rendere la situazione ancora più allarmante - continua la FILCAMS CGIL di Siena - è il fatto che pochi mesi fa la nostra organizzazione sindacale aveva già segnalato agli organi competenti il malfunzionamento dei caveau del punto vendita. Una segnalazione rimasta evidentemente inascoltata, che oggi assume un peso ancora maggiore alla luce di quanto accaduto.

Questo episodio è la prova concreta di come lo stage venga utilizzato come strumento di sfruttamento, scaricando su giovani privi di tutele adeguate responsabilità operative che spetterebbero a lavoratori regolarmente assunti. Migliaia di ragazzi vengono impiegati con carichi di lavoro elevati, senza retribuzione adeguata né reali prospettive di inserimento, alimentando precarietà e disuguaglianza.

È urgente aprire un confronto immediato con l’Azienda per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato di chi svolge mansioni strutturali mascherate da stage, come nel caso della cassiera di Montarioso.

Nei prossimi giorni saranno definite iniziative di mobilitazione sindacale: basta sfruttamento, - conclude la FILCAMS CGIL di Siena - basta precariato; la dignità dei giovani non è negoziabile".