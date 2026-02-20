Addio a Ubaldo Corsini, imprenditore dell’Amiata e riferimento storico dell’artigianato grossetano

​Confartigianato Imprese Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ubaldo Corsini, imprenditore stimato e associato storico dell’Associazione.

Amiata: La sua storia imprenditoriale affonda le radici in una tradizione familiare avviata nel 1921 e cresciuta nel cuore dell’Amiata. Quando Ubaldo assunse la guida dell’impresa di famiglia, raccogliendo il testimone delle generazioni precedenti, scelse di aderire a Confartigianato come panificatore, riconoscendosi pienamente nei valori dell’artigianato: qualità, responsabilità, legame con il territorio, centralità del lavoro.

Sotto la sua direzione l’azienda ha conosciuto un’evoluzione significativa: dal forno artigianale alla strutturazione industriale della produzione dolciaria, con una progressiva espansione dei mercati e un riconoscimento ben oltre i confini locali. Un percorso di crescita che ha richiesto visione strategica, capacità organizzativa e coraggio imprenditoriale.

Ciò che rende ancora più significativa la figura di Ubaldo Corsini è il fatto che, anche dopo il passaggio alla dimensione industriale, ha mantenuto la propria iscrizione a Confartigianato Imprese Grosseto, rimanendo legato al mondo della panificazione e continuando a considerarsi parte integrante della comunità artigiana.

Non si è trattato di un gesto formale, ma di una scelta coerente con la sua identità: Ubaldo ha sempre rivendicato l’origine artigiana della propria impresa, custodendone i valori fondativi anche nella fase di sviluppo industriale. Il suo impegno per il settore della panificazione, la partecipazione alla vita associativa e l’attenzione alle dinamiche del comparto hanno rappresentato un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere.

Confartigianato Imprese Grosseto perde non solo un associato storico, ma un imprenditore che ha interpretato in modo autentico l’evoluzione dell’impresa artigiana contemporanea: radici solide, apertura al cambiamento, responsabilità verso il territorio.

Confartigianato Imprese Grosseto si stringe con sincera partecipazione e affetto alla famiglia Corsini, ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale di grande valore.



