Inaugurazione Anno Accademico, Saccardi: “Buon lavoro a tutta la comunità universitaria”

La presidente del Consiglio regionale: “L’Ateneo fiorentino è un presidio fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica della Toscana”

Firenze – “Auguro buon lavoro ai docenti, agli studenti e al personale tecnico-amministrativo per un anno che si preannuncia ricco di sfide, ma nel quale l’Ateneo fiorentino saprà dimostrare ancora una volta le proprie competenze e le eccellenze che lo rendono un presidio fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica della Toscana”.

Queste le parole della presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, che stamani, mercoledì 18 febbraio, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Firenze.

“Un momento solenne e significativo per la comunità accademica e per la Toscana tutta – ha aggiunto Saccardi, che ha voluto testimoniare l’attenzione e la vicinanza del Consiglio regionale al mondo dell’università -, che rinnova il legame tra le istituzioni e uno degli atenei più prestigiosi d’Italia, punto di riferimento per la formazione, la ricerca e l’innovazione e che gioca un ruolo strategico nello sviluppo del territorio e nella costruzione delle opportunità per le nuove generazioni”.



