Sei Toscana. Domani chiuso il centro raccolta di Castiglione Pescaia

Lo stop necessario per l'intervento di riparazione di un guasto tecnico

Castiglione della Pescaia: Questa mattina, il Centro di raccolta di Castiglione della Pescaia è stato interessato da un guasto tecnico.

Il personale del Centro ha immediatamente attivato le verifiche del caso e richiesto un intervento di riparazione. I tecnici hanno effettuato un primo sopralluogo e programmato un ulteriore intervento per domattina.

Di conseguenza, per consentire la riparazione e il ripristino dei luoghi, nella giornata di domani, giovedì 19 febbraio, le attività del Centro di raccolta saranno sospese.