Case Brancazzi, effettuato il frazionamento. Berardi «Il progetto è al vaglio dell'Aeronautica»

Orbetello: Passi in avanti per la realizzazione della nuova viabilità tra Case Brancazzi e il centro abitato di Albinia con il frazionamento catastale della particella demaniale interessata dall'intervento e la presentazione all'Aeronautica del progetto di separazione fattuale degli spazi.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra Comune di Orbetello, Demanio e Aeronautica Militare per fare il punto sul progetto volto alla realizzazione della viabilità interna che deve collegare località Case Brancazzi e il centro abitato di Albinia. In rappresentanza del Comune di Orbetello è intervenuto il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi.

«E' stato un incontro – spiega Berardi – per fare il punto sullo stato del procedimento e chiarire i dettagli delle prossime fasi. Dopo il frazionamento catastale che ha creato le due particelle, infatti, abbiamo presentato all'aeronautica il progetto delle opere necessarie per separare le due aree comprenderti recinzioni e accessori ed il sezionamento dell impianto antincendio».

«In attesa della sdemanializzazione – aggiunge il consigliere – sarà avviata una concessione temporanea con l’impegno del Comune a corrispondere il canone provvisorio, fino alla acquisizione definitiva, e a realizzare le opere di separazione delle aree come da progetto approvato dalla direzione Generale. Nelle more delle procedure di sdemanializzazione ed acquisizione definitiva con la concessione temporanea potrà essere adeguata la pianificazione urbanistica e la realizzazione delle opere previste nel progetto del nuovo tracciato stradale».

«Il lavoro quindi – dice in conclusione Berardi – sta procedendo con i tempi imposti sia dai passaggi burocratici che da quelli tecnici, ma ci stiamo impegnando per dare alla comunità di Case Brancazzi una risposta concreta il prima possibile».



