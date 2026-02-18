Beko Siena: Ministero conferma riassetto entro 2026, sindacati vigilano sul futuro occupazionale

Riunione FIM, FIOM, UILM con Ministero del Made in Italy per discutere futuro stabilimento Beko Siena, lavori di svuotamento e bonifica in corso, Ministero ottimista su reindustrializzazione

Siena: I segretari territoriali di FIM CISL, FIOM CGIL, UILM hanno partecipato ieri pomeriggio ad una riunione in videoconferenza con il Ministero del Made in Italy. La riunione, richiesta dal Ministero, ha visto la partecipazione della Sottosegretaria Bergamotto che ha fornito aggiornamenti sullo stato dei lavori di svuotamento dello stabilimento.

Secondo quanto riferito i lavori di svuotamento stanno procedendo in linea con le tempistiche previste e si prevede che saranno completati entro il 2026, insieme alla bonifica e all'installazione dei pannelli solari. La Sottosegretaria si è detta fiduciosa di trovare un investitore che rileverà lo stabilimento, ribadendo l'impegno del Ministero a sostenere il processo di reindustrializzazione del sito.

I segretari territoriali FIM, FIOM, UILM prendono atto delle informazioni fornite e continuano a lavorare per garantire il futuro occupazionale e industriale del territorio.



