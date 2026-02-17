GdF Lucca: sequestrati oltre 7.000 prodotti di carnevale

Lucca: Maxi sequestro in occasione del periodo di Carnevale eseguito dai militari del Gruppo di Lucca che, nel corso di un intervento operato presso un esercizio commerciale di Capannori, hanno individuato 7.106 prodotti ''non sicuri'' poiché privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore.

La totalità del materiale rinvenuto era destinata ai più piccoli trattandosi di giocattoli o comunque accessori per i costumi di Carnevale, quali “spade, pugnali o pistole”; numerose sono anche le parrucche e i cappelli tolti dal commercio poiché le indicazioni riportate sulle confezioni non rispettavano le disposizioni previste dal Codice del Consumo.

Tutta la merce è stata ritirata dal mercato e posta sotto sequestro amministrativo e il titolare dell'attività commerciale è stato multato con sanzioni che vanno fino a un massimo di 25.823 euro.

L’attività della Guardia di finanza, volta al contrasto del commercio di prodotti non conformi e non sicuri che danneggiano il mercato italiano, contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori soprattutto di quelli più piccoli, principali destinatari dei festeggiamenti del periodo.