Grosseto, approvato in via definitiva il Piano Strutturale

L’avviso di approvazione definitiva del Piano Strutturale del Comune di Grosseto è stato pubblicato sul BURT del 21 gennaio 2026. Si conclude così un lungo percorso che ha dotato il Comune di uno strumento di pianificazione aggiornato alla normativa regionale.

Grosseto: «L’approvazione definitiva del Piano Strutturale - sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - rappresenta un risultato strategico per la città: non è solo un adempimento tecnico, ma una scelta di visione, che definisce come vogliamo che il nostro territorio cresca nei prossimi anni, nel rispetto delle regole regionali e della tutela paesaggistica. È stato un percorso lungo e complesso, che ha richiesto responsabilità e determinazione. Oggi consegniamo alla comunità uno strumento solido, che dà certezze e pone le basi per una pianificazione più moderna e coerente. La risoluzione consensuale del contratto per il Piano Operativo è frutto di una decisione condivisa e trasparente, maturata alla luce delle oggettive difficoltà riscontrate. Non vi sono stati contrasti, ma la presa d’atto che fosse necessario ridefinire il percorso per garantire tempi e modalità più sostenibili. Il nostro impegno ora è accelerare sull’elaborazione del nuovo Piano Operativo, per offrire a cittadini e imprese regole chiare, opportunità di sviluppo e strumenti capaci di accompagnare la crescita del territorio in modo equilibrato e sostenibile.»





Ora può avviarsi la redazione del Piano Operativo, necessario per attuare le strategie del Piano Strutturale e aggiornare le regole urbanistiche locali.

«L’approvazione del Piano Strutturale - afferma l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi - segna un traguardo importante e ci permette di guardare avanti, avviando il Piano Operativo. La scelta di risolvere consensualmente il contratto nasce da una valutazione condivisa e responsabile della situazione, senza alcun contrasto. Ringraziamo i professionisti per il lavoro svolto in questi anni e proseguiamo con l’obiettivo di dotare al più presto il territorio di uno strumento operativo efficace e aggiornato.»

L’Amministrazione Comunale e il raggruppamento di professionisti incaricato nel 2017 hanno deciso, di comune accordo, di risolvere il contratto, preso atto dell’impossibilità di proseguire il servizio nei tempi e nelle modalità previste, dopo un impegno protratto ben oltre quanto stabilito. Non vi sono stati contrasti, ma solo la consapevolezza di non poter garantire un percorso sostenibile.

I professionisti ringraziano l’Amministrazione per la collaborazione e auspicano una rapida definizione del nuovo Piano Operativo a beneficio del territorio. L’Amministrazione ringrazia a sua volta per l’impegno e la disponibilità dimostrati in questi anni.