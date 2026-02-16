Gatto intrappolato in una canna fumaria, salvato dai Vigili del Fuoco a Punta Ala

Grosseto: Intervento a lieto fine nella mattinata di oggi a Punta Ala, dove la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta presso una struttura alberghiera per soccorrere un gatto rimasto intrappolato all’interno di una canna fumaria in disuso.

Secondo quanto ricostruito, l’animale era precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, senza più riuscire a risalire autonomamente. La situazione ha richiesto un intervento tecnico e mirato da parte dei pompieri, che hanno operato con tecniche su corda e utilizzando specifiche attrezzature da recupero.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a calarsi all’interno della canna fumaria e a raggiungere il felino, mettendolo in sicurezza dopo alcuni minuti di lavoro delicato e attento. L’operazione si è conclusa con esito positivo: il gatto, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato liberato in una zona sicura.

Ancora una volta determinante la prontezza e la professionalità dei Vigili del Fuoco, intervenuti per garantire il soccorso non solo alle persone ma anche agli animali in difficoltà.

Immagine di archivio