Bassano in Teverina: Commemorazione dei caduti, deposizione di corona al monumento del Finanziere Ricci

Cerimonia a Bassano in Teverina per commemorare il Fin. Ricci, vittima della 2ª guerra mondiale, con deposizione di corona al monumento in suo onore.

Bassano in Teverina: In occasione del recente Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare solennemente la memoria delle vittime delle “foibe”, dell’esodo “giuliano-dalmata” e delle vicende del confine orientale, nella mattinata odierna in Bassano in Teverina (VT) si è svolta la cerimonia di deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato al Fin. Ricci, prigioniero e deceduto in condizioni di prigionia a Bor il 26 luglio 1946.

Il giovane bassanese che prestava servizio nella Guardia di Finanza presso il I^ Battaglione mobilitato, come altri migliaia di italiani, ha perso la vita nelle vicende storiche della 2ª guerra mondiale, che hanno interessato quei luoghi. In particolare, il Fin. Ricci decorato della croce al merito di guerra, è stato internato dai tedeschi il 9 settembre 1943 appena dopo l’armistizio. Terminata la guerra è stato fatto prigioniero dalle truppe del maresciallo Tito il 9 maggio 1945 e condotto a lavorare in condizioni estreme presso la miniera di Bor in Serbia dove morì di stenti e sotto una frana.

Alla sentita cerimonia che ha visto anche una folta partecipazione di pubblico, sono intervenuti il Prefetto di Viterbo Dott. Sergio Pomponio, il Sindaco di Bassano in Teverina (VT) Dott. Alessandro Romoli, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Carlo Pasquali nonché autorità militari, civili e religiose della provincia.

La cerimonia odierna serve principalmente per ricordare tutti gli italiani che furono massacrati sul fronte orientale, brutalmente gettati nelle foibe, o imprigionati o cacciati dalle loro terre, ai quali solo recentemente lo Stato Italiano ha ridato dignità con l’istituzione della Giornata del Ricordo che si celebra il 10 febbraio di ogni anno.



