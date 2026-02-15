Artemare Club in lutto per la scomparsa del presidente onorario Gastone Busetto

Uomo di teatro e di mare, si è spento serenamente il 14 febbraio. I funerali a Roma nella chiesa della SS. Trinità a Villa Chigi

Porto Santo Stefano: L’Artemare Club ha abbrunato il proprio guidone nella sede di Porto Santo Stefano per la scomparsa del presidente onorario Gastone Busetto (nella foto da giovane) , volato in cielo nel pomeriggio di sabato 14 febbraio. Se n’è andato con la serenità che ha contraddistinto tutta la sua lunga vita, circondato dall’affetto della famiglia.

Busetto lascia i figli Gianluigi, Antonello e Daniele, la nuora Maria Teresa, i nipoti Gian Maria con la compagna Ekaterina e Federica con il marito Massimiliano, Jose Gregorio e i pronipoti Edoardo e Alberto. Lo aveva preceduto nell’ultimo viaggio l’amata moglie Marcella, scomparsa a 96 anni. Un pensiero affettuoso va anche a Irene, prima moglie del comandante Busetto, prematuramente scomparsa.

Figura di spicco nel panorama culturale italiano, Gastone Busetto è stato un grande uomo di teatro e di cinema. Figlio d’arte, ha lavorato con alcuni tra i più importanti registi e attori della sua epoca, mettendo talento e passione al servizio della scena fino a dedicarsi all’insegnamento presso la prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.

Veneziano, profondamente legato al mare, amava raccontare di quando, bambino, faceva il bagno nei canali della Serenissima. Uno dei quattro antichi sestieri dell’isola di Pellestrina reca nello stemma araldico il nome della famiglia Busetto, segno di radici antiche e identità mai dimenticate.

Il nome Gastone gli fu dato in omaggio alla celebre canzone di L. Froes su testo di Ettore Petrolini, composta nel 1924, anno della sua nascita, e inserita nell’omonima commedia: un dettaglio che amava ricordare con ironia.

I funerali si svolgeranno a Roma nella chiesa della SS. Trinità a Villa Chigi, luogo caro alla famiglia. Un sentito ringraziamento viene rivolto ai medici e al personale della clinica Quisisana, dell’Ospedale Gemelli e del Geriatrico della Columbus di Roma per le cure e l’assistenza prestate.



