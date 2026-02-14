Cronaca

Vince 16.022 euro al Win For Life con una scheda da 10 euro ad Arezzo!

Un giocatore di Arezzo vince 16.022,61 euro con Win For Life, indovinando 10 numeri con una scheda quickpick da 10 euro.

Arezzo: Il Win For Life premia un giocatore di Arezzo che, nel concorso delle 10:00 di sabato 14 febbraio 2026, ha centrato un "10" da 16.022,61 euro, con una giocata da 10 euro e una scheda "quickpick", presso il punto vendita "Edicola Tabacchi di Rossi Paolo" in Via Luca Pacioli 58. Il vincitore ha indovinato tutti i dieci numeri della combinazione estratta (2 4 8 10 14 15 16 18 19 20), ma non il Numerone (20).