Vince 16.022 euro al Win For Life con una scheda da 10 euro ad Arezzo!

Arezzo: Il Win For Life premia un giocatore di Arezzo che, nel concorso delle 10:00 di sabato 14 febbraio 2026, ha centrato un "10" da 16.022,61 euro, con una giocata da 10 euro e una scheda "quickpick", presso il punto vendita "Edicola Tabacchi di Rossi Paolo" in Via Luca Pacioli 58. Il vincitore ha indovinato tutti i dieci numeri della combinazione estratta (2 4 8 10 14 15 16 18 19 20), ma non il Numerone (20).