Giani: “Tranvie e nuova viabilità, Regione sostiene modernizzazione sistema fiorentino”

Firenze. La Regione Toscana ha inserito in bilancio 30 milioni di euro come contributo straordinario per sostenere il Comune di Firenze nella realizzazione del collegamento viario Le Piagge-Manifattura Tabacchi, che prevede in particolare nuove viabilità correlate alla tranvia nelle aree di Ponte all’Indiano e delle vie Pistoiese e Rosselli.

“Questo intervento – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rispondendo alle domande della stampa a margine di un’iniziativa dedicata alla rigenerazione urbana - concorrerà a fluidificare l’intera viabilità dell’area a nord-ovest di Firenze e farà parte di una complessiva opera della Regione a sostegno della città e della modernizzazione del suo sistema viario e di connessioni. Ricordo infatti che grazie anche alla tranvia 4.1 Leopolda-Piagge si andrà ad alleggerire moltissimo l’impatto dei flussi di traffico provenienti dall’area nord-ovest e diretti verso il centro città. La tranvia partendo dalla stazione Leopolda si connetterà alle Piagge rendendo un servizio importantissimo. Una tranvia che potrà alleggerire tantissimo la pressione da parte dell’occidente fiorentino verso il centro della città”.

Il presidente ha inoltre spiegato che il progetto per la realizzazione della nuova tranvia prevede che venga trasformato in binario tranviario un binario ferroviario e si recuperi spazio con l’eliminazione di un terrapieno nato per sostenere l’antica ferrovia ‘Leopolda’ che da Firenze andava a San Donnino e poi verso Empoli, Pontedera, Pisa e Livorno, ma oggi non è più in funzione. “Con l’abbattimento del terrapieno - ha concluso Giani - si ottiene uno spazio permeabile e lineare che consente di realizzare, oltre al binario della tranvia, anche due canali stradali sui lati: quando questa nuova viabilità sarà realizzata uscendo dal Ponte all’Indiano sarà possibile dirigersi direttamente verso Porta al Prato, dimezzando di fatto il traffico su via Baracca. Sono convinto che queste scelte offriranno ai cittadini che vivono o lavorano nel capoluogo regionale una migliore qualità della vita”.