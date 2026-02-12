Trasporti. Avs presenta interrogazione parlamentare al governo su disagi passeggeri e sicurezza della linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia

Roma: L’Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a prima firma di Angelo Bonelli e sottoscritta dall’intero gruppo parlamentare, in merito all’interruzione del traffico ferroviario sulla linea FL5 Roma-Civitavecchia, avvenuta domenica 8 febbraio a seguito del crollo di un cordolo laterale di contenimento della massicciata dei binari nel Comune di Santa Marinella.

Nell’atto AVS richiama i gravi disagi subiti dai passeggeri, con centinaia di pendolari costretti a scendere dai convogli e a rimanere per ore senza adeguata assistenza nelle aree di Santa Marinella e Santa Severa, in condizioni meteorologiche avverse. Vengono inoltre evidenziati i ritardi nell’attivazione dei servizi sostitutivi e le numerose cancellazioni che hanno interessato la linea tirrenica.

L’interrogazione segnala anche le ripercussioni sulla circolazione nazionale: la sospensione della tratta ha comportato il bypass della linea tirrenica Roma-Pisa da parte dei treni a lunga percorrenza, instradati sulla direttrice Roma-Firenze-Pisa, con conseguente allungamento dei tempi di viaggio e ulteriori disagi per i viaggiatori.

Con l’atto ispettivo si chiede al Ministro se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di accertare eventuali responsabilità, garantire maggiore tempestività nella gestione delle emergenze e rafforzare i servizi di assistenza e comunicazione verso gli utenti.