Iniziati i lavori per la riqualificazione dell’area ex Capannone Varoli e di Via Scarabelli

Nuova pavimentazione e digitalizzazione della sosta nel segno dell’accessibilità

Monte Argentario: Sono iniziati alcuni giorni fa i lavori nell’area dell’ex Capannone Varoli nella zona Valle a Porto S.Stefano. L’intervento, che interesserà anche la vicina Via Scarabelli, sviluppa un progetto organico di riqualificazione di tutta l’area, voluto dall’Amministrazione Comunale con l’intento di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità urbana.

Nello specifico i lavori, eseguiti dalla ditta Bramerini, riguarderanno il rifacimento completo della pavimentazione dell’area di sosta e di Via Scarabelli; la sistemazione del fondo stradale e la nuova asfaltatura; nuova segnaletica orizzontale; la riorganizzazione funzionale degli stalli e la digitalizzazione dell’area di parcheggio con sistemi di gestione intelligente della sosta.

L’obiettivo è rendere l’intera zona più sicura, ordinata e moderna, con particolare attenzione alla massima accessibilità, attraverso percorsi pedonali più sicuri, stalli riservati conformi alla normativa vigente e interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. La digitalizzazione consentirà una gestione più efficiente dei flussi veicolari, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, migliorando il servizio a cittadini, residenti e operatori economici.

Si tratta di un intervento strategico per la riqualificazione di un’area centrale di Porto Santo Stefano, che punta a coniugare decoro urbano, innovazione tecnologica e qualità dei servizi, finanziato interamente con risorse a carico del bilancio comunale per circa 400.000 euro, vedrà la sua ultimazione entro il prossimo mese di maggio.