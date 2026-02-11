Autopalio, Boni risponde a Stella: "Pronti a sollecitare il Ministero, faccia altrettanto"

Firenze: “Concordo con il consigliere Stella sul fatto che i disagi per i pendolari ed i viaggiatori che utilizzano il raccordo autostradale Firenze-Siena siano pesanti e che durino da troppo tempo, tra rinvii e cronoprogrammi dilatati”.

A dirlo l’assessore regionale ai trasporti ed alle infrastrutture della Regione Toscana Filippo Boni, a seguito della nota del consigliere regionale di FI Marco Stella, che evidenzia disservizi e cantieri protratti oltre i termini previsti lungo il raccordo FI-SI.

“Dato che la Regione Toscana non ha competenze sull’Autopalio, che appartiene ad Anas ed è sotto la totale competenza del Ministero dei trasporti – spiega Boni - rassicuro Stella sul fatto che la Regione continuerà a svolgere la sua azione di monitoraggio e impulso, e che solleciterà il ministro Salvini per una rapida conclusione dei cantieri, e invito il consigliere, che è autorevole espressione del centrodestra toscano e della maggioranza di Governo nazionale, a fare altrettanto”.