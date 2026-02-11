Autoarticolato carico di cippato si ribalta: intervento dei Vigili del Fuoco a Follonica

Follonica: Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. Alle ore 14:27 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta per il ribaltamento di un autoarticolato carico di cippato lungo la sede stradale.

Il mezzo pesante, che trasportava circa 280 quintali di materiale, si è adagiato su un fianco finendo parzialmente fuori carreggiata. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.





Sul posto sono intervenuti anche l’autogru proveniente dal comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, i Carabinieri della stazione di Scarlino per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre al personale sanitario del 118 che ha preso in carico l’autista del camion per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è consistito nel riposizionamento della motrice sulla carreggiata e nel successivo spostamento nella prima piazzola utile, così da consentire il recupero in condizioni di sicurezza. Il rimorchio, ancora carico di cippato e completamente fuori dalla sede stradale, dovrà essere scaricato e successivamente rimosso con un intervento dedicato. Possibili rallentamenti alla circolazione durante le operazioni di recupero del materiale.