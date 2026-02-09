Sicurezza Follonica: Rossi (FDI) chiede presidio estivo della Polizia di Stato

Grosseto: “La sicurezza dei cittadini è una priorità dell’azione del governo Meloni e Fratelli d’Italia intende tradurla in interventi concreti sui territori. Follonica è la seconda città della provincia per numero di abitanti ed è uno dei principali poli turistici della Maremma. Nei mesi estivi la cittadina del Golfo registra un incremento esponenziale delle presenze che rende quindi indispensabile un rafforzamento strutturato e visibile della presenza dello Stato”, Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, che oggi ha scritto a Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, e Questore, Claudio Ciccimarra, per sollecitare l’attivazione di un presidio estivo della Polizia di Stato nel Comune di Follonica, a partire dall’estate 2026.





“Negli ultimi anni – commenta Rossi – la città del Golfo è stata interessata da un aumento delle segnalazioni relative a episodi di criminalità, micro criminalità e situazioni di degrado urbano, con ricadute sulla vivibilità e sull’attrattività turistica. Il solo aumento stagionale dei carichi di lavoro per le Forze dell’ordine presenti sul territorio rischia di non essere sufficiente a garantire un controllo efficace e tempestivo in una realtà che, d’estate, cambia radicalmente dimensione. Pertanto, l’istituzione di un presidio estivo della Polizia di Stato rappresenterebbe una risposta immediata e concreta, capace di rafforzare sia l’operatività sul campo sia la funzione di prevenzione, aumentando la percezione di sicurezza tra residenti, operatori economici e turisti”.

“Da parlamentare della maggioranza – aggiunge Rossi – sento il dovere di portare all’attenzione del Governo e del ministero dell’Interno le esigenze reali dei territori. Non è la prima volta che sollevo la necessità di potenziare la presenza dello Stato a Follonica: già in passato avevo evidenziato l’opportunità di un Commissariato di Polizia, parlandone con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. Il presidio estivo a Follonica sarebbe un primo passo concreto nella direzione giusta”.

“Il governo Meloni ha dimostrato, anche con i recenti provvedimenti in materia di sicurezza, di voler rafforzare la presenza dello Stato e la tutela delle comunità locali. Confido quindi nella sensibilità e collaborazione del Prefetto e del Questore affinché, già dalla prossima stagione estiva, vi posso essere un adeguato presidio della Polizia di Stato a Follonica”, conclude Fabrizio Rossi.



