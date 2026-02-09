Confcommercio: “Sicuri di divertirsi” – Giornata informativa dedicata ai giovani sulla sicurezza nei luoghi del divertimento

“Sicuri di divertirsi” – Giornata informativa dedicata ai giovani sulla sicurezza nei luoghi del divertimento Mercoledì 11 febbraio 2026 ore 10.45 Aula Magna Polo Tecnologico Manetti – Porciatti via Brigate Partigiane 19 - Grosseto

Grosseto: L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla gestione delle emergenze nei luoghi del divertimento, nasce anche alla luce dei tragici fatti di Crans Montana e mira a promuovere una cultura della sicurezza fondata su informazione, prevenzione e attenzione ai comportamenti.

L’incontro con gli studenti è organizzato da SILB – Sindacato Italiano Locali da Ballo /Confcommercio Grosseto, su iniziativa e in collaborazione con il Polo Tecnologico “Manetti – Porciatti”.

Nel corso della mattinata, tra la prima e la seconda sessione dell’incontro, è previsto un incontro con la stampa, che si svolgerà dalle ore 10.45 alle ore 11.15 presso l’Aula Magna.