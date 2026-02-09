Castel del Piano rientra tra i Comuni montani nella nuova classificazione nazionale

Castel del Piano: “Il comune rientra nell’elenco dei Comuni montani dopo la revisione del decreto governativo. Una correzione che ristabilisce una collocazione coerente con le caratteristiche territoriali, economiche e sociali del comune amiatino2.

“Castel del Piano rientra a pieno titolo tra i Comuni montani perché l’analisi fatta inizialmente dal Governo era sbagliata. – afferma la sindaca Cinzia Pieraccini - La revisione del decreto che riporta il nostro Comune nell’elenco dei Comuni montani non deve essere vissuta come una concessione, ma semplicemente come il riposizionamento di Castel del Piano là dove deve stare: all’interno di un perimetro che individua quest’area come parte integrante di quell’insieme di territori che affrontano quotidianamente le difficoltà tipiche della montagna.

Sarebbe stato illogico escludere Comuni come il nostro da una classificazione che serve proprio a contrastare la marginalità e a inserire queste realtà nelle facilitazioni previste per le aree interne. Non eravamo contrari alla revisione in sé che considero necessaria, ma al modo in cui era stata impostata.

La battaglia che abbiamo portato avanti per recuperare questa giusta collocazione andava nella direzione di richiedere allo Stato un’analisi della geografia dei Comuni montani corretta e legittima, anche come riconoscimento del lavoro di tutte quelle aziende che resistono e investono in territori come il nostro.

Castel del Piano vive ogni giorno le difficoltà, ma anche la bellezza che la montagna rappresenta. È quindi giusto che rientri pienamente in questo confine legislativo, indipendentemente dal fatto che il territorio comunale si estenda anche a quote altimetriche inferiori rispetto alla vetta”.



