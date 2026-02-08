Referendum giustizia, Rossi (FdI): “Votare Sì significa dare piena attuazione alla Costituzione”

Grosseto: “Già da studente di giurisprudenza e oggi ancor più da avvocato e da parlamentare della Repubblica ritengo fondamentale votare Sì a questa riforma”. E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato toscano di Fratelli d’Italia e avvocato del Foro di Grosseto, intervenendo questa mattina alla “Maratona oratoria” sul referendum per la riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale, organizzata a Grosseto dal Comitato nazionale cittadini per il Sì, presieduto da Francesca Scopelliti, alla presenza di avvocati e cittadini.

“Oggi – sottolinea Rossi – vedo tanti colleghi avvocati intervenire liberamente per sostenere il Sì. Ma la vera domanda che dobbiamo porci è un’altra: quanti magistrati possono dirsi realmente liberi di manifestare pubblicamente il loro Sì, quando l’Associazione nazionale magistrati promuove apertamente il No? Se la magistratura è, come dice la Costituzione, un organo autonomo e indipendente, perché l’ANM non si è astenuta dal fare propaganda per il No, lasciando libertà di scelta alla categoria?”

“Questa riforma - spiega Rossi, - va nella direzione giusta, nel solco della Costituzione e della riforma Vassalli, e smentisce le tantissime fake news secondo cui la giustizia verrebbe consegnata al potere esecutivo. L’articolo della 104 della Costituzione è chiarissimo: la magistratura è autonoma e indipendente, e così rimane anche con la riforma. La vera differenza è che con questa riforma l’accusa diventa una parte del processo, come lo è la difesa, mentre chi giudica deve essere realmente terzo, libero e in nessun modo riferibile alle parti del processo. È questa la garanzia per i cittadini e per lo Stato di diritto”.

“Votare Sì a questo referendum significa costruire una magistratura davvero autonoma e indipendente, libera dalle logiche delle correnti interne e finalmente coerente con i principi della nostra Carta costituzionale”, conclude Fabrizio Rossi.



