Educazione finanziaria con Castagneto Banca 1910

Livorno: Il 6 febbraio 2026, presso la sede amministrativa della nostra Banca sono iniziati gli incontri con le scuole per parlare della gestione del denaro, del sistema finanziario e del funzionamento delle banche. Nello specifico hanno fatto visita alla banca alcune ragazze e ragazzi dell’Istituto Comprensivo G. Borsi di Donoratico accompagnati dalla Dirigente Scolastica Michela Soldi e dai loro insegnanti. Presente all’incontro anche la dottoressa Paola Barontini dell’ufficio scolastico provinciale (ex provveditorato di Livorno).

La promozione dell’educazione finanziaria nelle istituzioni scolastiche è ormai parte del progetto formativo delle nostre scuole. La nostra Banca già da diversi anni ha avviato questo progetto con le tante scuole che hanno aderito. A supporto dei nostri interventi, abbiamo pubblicato un libro: La bottega dei Soldi realizzato da Fabrizio Diolauti, o meglio un quaderno agile da leggere e arricchito da vignette che aiutano a capire i concetti realizzate da fumettisti di Lucca Comics.

Alle alunne e agli alunni che sono venuti in visita, è stato illustrato il sano concetto del risparmio, dei principi fondamentali dell’economia ed il funzionamento di una banca.

Giocando alla Bottega dei Soldi sono stati spiegati ai ragazzi i giusti principi economici perché possano affacciarsi all’adolescenza conoscendo i meccanismi di base di una banca e dell'economia.

E’ intervenuto anche il Direttore Generale Fabrizio Mannari per portare il saluto di Castagneto Banca ai presenti e ribadire l’importanza dell’educazione finanziaria nelle scuole a partire dai più giovani, non solo per creare consapevolezza ma anche ai fini di una comunità adeguatamente formata sul tema.

Seguiranno altri incontri in tutto il territorio di competenza della Banca con le scuole che si dimostreranno interessate.



