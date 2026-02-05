Servizio di raccolta rifiuti: a Montalcino procede regolarmente il percorso di riorganizzazione, dal 6 Febbraio la distribuzione dei kit per la raccol

A Montalcino va avanti la riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti, terminati gli incontri pubblici, dal 6 febbraio inizia la distribuzione dei kit per il porta a porta nel centro storico; per il ritiro, è necessario presentare il codice contribuente, o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti, e un documento di identità.

Montalcino: Procede regolarmente il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Montalcino, che riguarderà sia il servizio stradale che, per il solo centro storico di Montalcino capoluogo, il servizio di raccolta porta a porta.

Sul fronte della raccolta stradale, già a metà gennaio è partita la fase di installazione dei nuovi cassonetti, che sta proseguendo come da programma. Per quanto riguarda, invece, il porta a porta nel centro storico del capoluogo, il nuovo piano sarà attivo a partire dal prossimo 23 febbraio.

Su entrambi i fronti – sia quello della raccolta stradale che quello del porta a porta – in queste settimane, si sta lavorando per accompagnare la cittadinanza a prendere confidenza con le novità introdotte dalla riorganizzazione.

In una prima fase, si sono svolti – a Montalcino capoluogo, a San Giovanni d’Asso e nelle altre frazioni del territorio comunale – ben otto diversi incontri pubblici, che hanno registrato la partecipazione di diverse centinaia di persone. Nel corso degli incontri, voluti dall’Amministrazione per raggiungere capillarmente la popolazione, Sei Toscana ha fornito ai cittadini tutte le informazioni utili e necessarie per affrontare, con piena consapevolezza, le novità introdotte dal piano di riorganizzazione.

Chiusa la fase degli incontri pubblici, il prossimo step riguarda ora la distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta, che avverrà dal 6 al 22 febbraio, presso l’ingresso della Biblioteca di Piazza Cavour, secondo il seguente calendario:

· - tutti i lunedì dalle 9.00 alle 13.00

· - tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 18.30

· - tutti i venerdì e i sabati dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 dalle 18.30

· - tutte le domeniche dalle 9.00 alle 13.00

Per il ritiro, è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. Ai cittadini interessati dalla raccolta porta a porta saranno consegnati sacchi, mastelli e materiale informativo.

È importante ricordare che, fino a tutto il 22 febbraio, i cittadini, anche se già in possesso del kit, dovranno continuare a seguire il calendario attualmente in vigore. Le novità previste dal piano di riorganizzazione entreranno in vigore solo dal 23 febbraio.



