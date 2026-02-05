Il Morellino di Scansano torna sulle piste con Snow Mike

Tra sport, grandi firme del giornalismo e convivialità in quota: i vini del Consorzio saranno sull’Abetone il 10 e l'11 febbraio

Scansano: Il Consorzio Morellino di Scansano rinnova la propria presenza a Snow Mike – Microfoni sulla Neve, il format che porta il mondo dello sport e del giornalismo sportivo sulle piste da sci, creando un incontro unico tra pubblico, campioni e territorio. Anche per l’edizione 2026, i vini del Morellino di Scansano accompagneranno atleti, telecronisti e ospiti in alcuni dei luoghi simbolo della montagna italiana.

Dopo la tappa di avvio a Falcade e Passo San Pellegrino andata in scena lo scorso dicembre, Snow Mike si prepara ora all’appuntamento centrale all’Abetone, in programma il 10 e l’11 febbraio 2026. Un’occasione che riunirà alcune delle voci e dei volti più amati del giornalismo sportivo italiano insieme a grandi campioni olimpici, in un clima che coniuga competizione, racconto e condivisione.

I protagonisti sulle piste e fuori pista infatti saranno Giovanni Bruno, direttore di Sky Sport, Guido Meda e Mauro Sanchini, storiche voci della MotoGP, Riccardo Magrini, Davide Camicioli, Luca Filippi, insieme a fuoriclasse dello sport come Iuri Chechi, Antonio Rossi e Paolo Bettini. Al centro del programma la gara di Slalom Gigante, che si svolgerà martedì 10 febbraio sullo Stadio Slalom dell’Ovovia, affiancata da momenti di incontro con il pubblico e talk aperti agli appassionati.

Accanto all’attività sportiva, Snow Mike conferma anche la propria anima conviviale. Le serate in rifugio e i momenti di incontro offriranno agli ospiti l’opportunità di dialogare direttamente con i protagonisti dello sport e del racconto sportivo, condividendo esperienze, aneddoti e passioni.

In questo contesto, il Consorzio porterà in degustazione una selezione di Morellino di Scansano DOCG rappresentativa del territorio e delle sue aziende, rafforzando il legame tra vino, sport e promozione culturale. Saranno infatti presenti le etichette provenienti da 12 aziende consorziate: Bruni, Cantina Vignaioli di Scansano, Conte Guicciardini, Mantellassi, Morisfarms, Poggio Al Lupo, Roccapesta, Santa Lucia, Suberli, Tenuta I Lecci, Terre Dell'Etruria e Val Delle Rose. I vini accompagneranno i momenti conviviali della manifestazione e saranno presenti anche nel pacco gara destinato ai partecipanti allo slalom, come segno distintivo dell’eccellenza toscana.

Sponsor della manifestazione sull'Abetone sono la Camera di Commercio Pistoia e Prato, il Consorzio Turistico APM, Toscana Promozione Turistica e Nencini Sport.




