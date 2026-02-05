Grande partecipazione alla due giorni di orientamento tra le scuole di Grosseto e l’Università di Siena

Oltre 500 studenti alla Cittadella dello Studente

Grosseto: Grande successo per l’iniziativa di orientamento che le scuole di Grosseto e provincia e l’Università di Siena, coralmente insieme dopo alcuni anni, hanno organizzato il 27 e 28 gennaio alla Cittadella dello Studente di Grosseto. “2 Giorni per Scegliere” ha permesso a circa 500 fra studenti e studentesse delle quinte classi superiori di raccogliere informazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo senese. Ogni partecipante ha infatti potuto scegliere di assistere a più eventi e l’interesse è stato notevole, viste le oltre 900 adesioni alle variegate attività che si sono svolte nelle aule. L’articolato evento, che ha coinvolto le scuole che insistono nella Cittadella, è stato possibile grazie al coordinamento dell’Ufficio Orientamento dell’Università di Siena e alla fondamentale collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto, del Polo Universitario Grossetano, dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e di tutte le scuole che si sono rese disponibili a ospitare le attività e informare ragazzi e ragazze dell’opportunità

Commenta il professor Federico Pulselli, delegato del Rettore all’Orientamento: “Siamo estremamente contenti dell’esito degli incontri, ognuno dei quali è stato seguito da decine di giovani in entrambi i giorni. Siamo quindi grati alle scuole e a tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo alla riuscita dell’evento. Attendiamo con fiducia il prossimo Open Day dell’Ateneo, al quale invitiamo studenti e studentesse interessati/e, che si terrà in tre sedi: a Siena il 24 e 25 febbraio, a Grosseto e ad Arezzo il 25 febbraio”.