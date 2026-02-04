Maltempo in Maremma, fiumi e torrenti sotto osservazione: Consorzio di Bonifica in allerta

Grosseto: La pioggia continua incessante a colpire la Maremma, ingrossando inevitabilmente i corsi d’acqua in tutta la provincia. Operatori e mezzi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sono mobilitati per monitorare il reticolo idrico e intervenire in caso di necessità.

Le situazioni più complesse si registrano nella parte settentrionale del comprensorio, dove il fiume Bruna e il torrente Sovata sono in piena; al momento non destano particolare preoccupazione, ma la pioggia prosegue e Cb6 resterà vigile almeno fino al termine dell’allerta meteo, in vigore per tutta la giornata di mercoledì 4 febbraio.

Anche a Sud i corsi d’acqua sono ingrossati, in particolare Magione Radicata, Osa e Albegna: la vigilanza resta costante e lo sarà anche nelle prossime ore, sebbene i livelli idrometrici siano al momento in calo.