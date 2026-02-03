Incidente mortale sulla Strada del Pollino, perde la vita un uomo di 44 anni

Grosseto: Tragedia sulle strade del grossetano nella giornata odierna. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale mortale avvenuto lungo la Strada del Pollino.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto, un’autovettura, con a bordo il solo conducente, che presumibilmente procedeva in direzione Grosseto, ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, uscendo di strada.

Nel violento sinistro ha purtroppo perso la vita un uomo nato nel 1980, alla guida dell’auto. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il conducente si trovava già all’esterno del veicolo. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto con ogni probabilità a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre la Polizia Municipale di Grosseto ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta interessata dalle operazioni di soccorso e accertamento per il tempo necessario.