Incidente sulla Sarzanese Valdera: due feriti

Follonica: Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti lungo la Strada Provinciale Sarzanese Valdera, al chilometro 17,261, nei pressi dell’ingresso della carreggiata a quattro corsie, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un’auto che procedeva in direzione Follonica si è scontrata con un’altra vettura proveniente da Massa Marittima, riportando ingenti danni nella parte anteriore.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: un giovane di 18-19 anni e un uomo di età più avanzata. Entrambi sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari nelle operazioni di assistenza, provvedendo in particolare all’estrazione dell’uomo più anziano dall’abitacolo della vettura, anche se non risultava incastrato. Le operazioni si sono svolte in sicurezza per consentire le cure mediche e il ripristino della viabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Follonica, i Carabinieri, la Polizia Municipale di Follonica e il personale del 118, che hanno gestito l’emergenza e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.