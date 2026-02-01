Poliziotto aggredito a Torino, fermato un 22enne della provincia di Grosseto

Il giovane sarebbe accusato di aver partecipato al pestaggio dell’agente Alessandro Calista durante gli scontri per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. (Foto https://pxhere.com/it/photo/1109818)

Grosseto: Ci sarebbe anche un giovane di 22 anni proveniente dalla provincia di Grosseto tra i presunti responsabili della violenta aggressione ad Alessandro Calista, l’agente di polizia di 29 anni rimasto ferito durante gli scontri avvenuti sabato 31 gennaio a Torino, nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Il ragazzo è stato fermato nelle scorse ore con il meccanismo della flagranza differita, dopo essere stato individuato dagli investigatori attraverso l’analisi dei filmati raccolti durante i disordini. Le accuse a suo carico sono pesanti: concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale impegnato in servizio di ordine pubblico, violenza a pubblico ufficiale e rapina in concorso.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Torino, nell’ambito delle indagini condotte dalla Digos sono state arrestate anche altre due persone, di 31 e 35 anni, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In totale sono 24 i manifestanti denunciati a vario titolo per reati che vanno dalla resistenza al porto di armi improprie e al travisamento.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati diversi oggetti ritenuti pericolosi, tra cui sassi, chiavi inglesi e coltelli. Proseguono le indagini per chiarire nel dettaglio le responsabilità individuali e ricostruire tutte le fasi degli scontri che hanno portato al ferimento dell’agente.