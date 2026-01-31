Vigili del Fuoco di Follonica, Arnaldi va in pensione: Petri nuovo comandante

Giornata di emozione al distaccamento “Claudio Rosati” tra il saluto al Capo Reparto Andrea Arnaldi e il passaggio di consegne a Paolo Petri

Follonica: Una giornata carica di emozione e di significato per la Città di Follonica: oggi segna l'ultimo turno di servizio del Capo Reparto Andrea Arnaldi, Comandante del Distaccamento dei Vigili del Fuoco "Claudio Rosati", che lascia l’uniforme per il meritato traguardo della pensione.

A lui succede, nel delicato compito di guida della caserma, il Capo Reparto Paolo Petri.

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha voluto esprimere a nome di tutta l'Amministrazione e della cittadinanza un profondo ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. "Andrea Arnaldi non è stato solo un punto di riferimento tecnico e operativo, ma un esempio di dedizione umana e spirito di sacrificio," ha dichiarato il sindaco Buoncristiani. "La sua professionalità, dimostrata in innumerevoli interventi a tutela del nostro territorio, è pari solo alla sua umanità. A lui va la nostra più profonda gratitudine e l'augurio per una pensione serena, fieri di aver avuto un servitore dello Stato della sua caratura al fianco della nostra comunità."

Contestualmente, il sindaco rivolge un caloroso saluto di benvenuto al nuovo responsabile.

"Al Capo Reparto Paolo Petri rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che saprà guidare il distaccamento 'Claudio Rosati' con la stessa passione e competenza, garantendo continuità a un presidio fondamentale per la sicurezza di tutti noi. La collaborazione con il Comune resterà, come sempre, massima."

L'Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente tutti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale per l'impegno costante e silenzioso che garantiscono ogni giorno dell'anno.