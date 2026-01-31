Addio a Mario Papini, storico volto della Croce Rossa

Il cordoglio del Comitato di Ribolla per la perdita dello stimato collaboratore amministrativo.

Ribolla: Rosa Coppola, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ribolla, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Papini, di Ribolla, per la scomparsa di Mario Papini, avvenuta questa mattina presso l’ospedale di Grosseto a seguito di un malore improvviso. Aveva 94 anni.

Mario Papini era una persona molto conosciuta e stimata sia a livello locale che provinciale della Croce Rossa Italiana. Per molti anni, scrive Michele Casalini, che si associa alle condoglianze alla Famiglia Papini, ha svolto il ruolo di collaboratore amministrativo in diversi Comitati locali, oltre a quello di Ribolla, nella provincia di Grosseto, facendosi apprezzare per le sue qualità umane e per la sua particolare precisione amministrativa.

La salma è esposta nella Sala del Commiato dell’agenzia funebre di Bagno di Gavorrano.