Incendio in un appartamento: Vigili del Fuoco in azione nel centro storico

Evitate le propagazioni agli edifici vicini; compromesso un trave portante. In corso le verifiche sull’origine del rogo

Buriano: Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta a Buriano, nel Comune di Castiglione della Pescaia, per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio del centro storico. La struttura presenta un accesso particolare: l’abitazione si trova al terzo piano sul lato che affaccia sulla valle, mentre dal lato strada coincide con il livello d’ingresso.

Le fiamme hanno coinvolto i locali interni dell’appartamento. Al momento dell’arrivo dei soccorsi non era presente nessuna persona all’interno: il proprietario era assente e l’allarme è stato lanciato dai vicini, che hanno notato il fumo uscire dall’edificio.

Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato evitando che si propagasse alle abitazioni adiacenti. Terminata la fase di spegnimento, le prime verifiche tecniche hanno evidenziato che il rogo potrebbe aver compromesso un trave portante dell’appartamento. Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta causa dell’incendio.

Il personale operativo sta procedendo alle verifiche di sicurezza e alla messa in sicurezza dell’intera area.



