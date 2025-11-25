Incidente stradale sulla Sp 159 a Scansano: due feriti portati al Misericordia

Scansano: Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale 159, nel comune di Scansano, dove intorno alle 15.34 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi del 118 Asl Tse: un’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia di Scansano con infermiere a bordo. Attivate anche le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e per gestire la viabilità.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone: un uomo di 70 anni e una donna di 64, entrambe trasportate in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le loro condizioni sono serie ma non tali da far temere per la vita. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.