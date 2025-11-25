Incendio alla canna fumaria di un camino in un'appartamento all'ex Ilva. Non si registrano danni significativi

Follonica: Alle 20:50 circa di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, con il supporto di una squadra inviata dalla sede centrale di Grosseto, sono intervenuti in un’abitazione all’interno dell’area ex Ilva per un incendio sviluppatosi nella canna fumaria di un camino. Le fiamme hanno interessato un complesso sistema di condotte, rendendo necessario un intervento prolungato per raggiungere e bonificare le parti più interne.

Non si registrano danni significativi all’abitazione. La squadra ha operato per evitare la propagazione delle fiamme all’orditura in legno del tetto, molto datata. Il caminetto è stato dichiarato inutilizzabile fino al ripristino dell’impianto.

L’intervento ha permesso di scongiurare il rischio di un incendio più esteso in un edificio di rilevante valore storico per la città.



