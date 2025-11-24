SuperEnalotto, colpo da oltre 21mila euro a San Giuliano Terme

Centrato un “5” da 21.481 euro nell’estrazione del 21 novembre: la Toscana festeggia mentre il jackpot sale a 82,6 milioni.
San Giuliano Terme: La Toscana sorride con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 21 novembre, come riporta Agipronews, centrato un"5" da 21.481,34 euro a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, presso l’Edicola in via Provinciale Calcesana, 438 C. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 25 novembre, sale a 82,6 milioni di euro.