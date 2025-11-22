Uomo di 80 anni trovato senza vita in una zona boschiva

Allarme alle 9:06: mobilitati ambulanza, automedica, elisoccorso Pegaso 2 e forze dell’ordine. L’anziano sarebbe deceduto per una ferita da arma da fuoco.

Tirli: Questa mattina, alle 9.06, il 118 dell’Asl Toscana sud est è stato attivato per un intervento di emergenza in una zona boschiva nei pressi di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia. La segnalazione riguardava un uomo colpito da arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti rapidamente l’ambulanza India della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, l’automedica di Follonica, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo — un 80enne — non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solamente constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso.