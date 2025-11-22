Monte Argentario, cane da caccia precipita per 10 metri: salvato dai Vigili del Fuoco

Monte Argentario: Paura nel primo pomeriggio di oggi in località Terra Rossa, nel comune di Monte Argentario, dove un cane da caccia impegnato in una battuta al cinghiale è precipitato per circa dieci metri lungo una scarpata molto ripida, rimanendo bloccato senza possibilità di risalire.

A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco di Orbetello, che hanno raggiunto l’animale utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), indispensabili per operare in condizioni di terreno impervio. Una volta individuato, il cane è stato messo in sicurezza e riportato in zona stabile.

Fortunatamente, l’animale è risultato illeso ed è stato riconsegnato al proprietario, visibilmente sollevato. L’intervento si è concluso in breve tempo grazie alla professionalità della squadra dei Vigili del Fuoco, spesso impegnata in operazioni di recupero in aree difficili del territorio dell’Argentario.