Il cordoglio dell’Ussi per la scomparsa di Alessandro Scapecchi

Grosseto: “L’Ussi di Grosseto è vicino alla famiglia di Alessandro Scapecchi in questo momento di dolore. Scapecchi oltre che un grande pugile e un ottimo allenatore è stato ‘maestro’ a tutto tondo, nello sport e nella sua professione nella pubblica amministrazione. Una persona sempre disponibile, diretta, vera, anche con i giornalisti sportivi che sapevano di avere da lui la massima collaborazione.

Con poche parole sapeva raccontare il suo mondo, quello fatto di palestra e sudore, andando però nel profondo e facendo comprendere come la boxe non fosse solo una disciplina sportiva, ma luogo di integrazione, inclusione e di riscatto sociale. Ricorderemo i suoi successi, le sfide che hanno portato la Maremma e la sua tradizione pugilistica lontano dai confini nazionali. Ci mancherà il campione e lo sportivo, ma soprattutto la persona”. Così Carlo Vellutini, consigliere regionale Ussi Toscana ricordando Alessandro Scapecchi.



