Giornata dell'Albero: evento del 21 novembre rinviato per maltempo

Santa Fiora: Il Comune informa che la Festa dell’Albero prevista per oggi, venerdì 21 novembre, al Parco Gambrinus è rinviata a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse.

La nuova data sarà comunicata a breve.

L’iniziativa, dedicata alla Giornata Nazionale dell’Albero, prevedeva la partecipazione delle scuole e della cittadinanza con momenti di approfondimento sulla biodiversità del bosco, il valore del castagneto amiatino e il ruolo delle foreste nella lotta al cambiamento climatico, oltre a piantumazioni simboliche e interventi musicali dei bambini.