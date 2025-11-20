RAMA lancia "New Tuscany": campagna internazionale per posizionare la provincia di Grosseto come destinazione turistica autentica

Una strategia integrata che unisce promozione digitale e offerta turistica concreta, con focus sul cicloturismo e sulla costruzione di una rete territoriale

Grosseto: RAMA S.p.A. ha presentato oggi nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto "The New Tuscany, The New You", la prima campagna di promozione internazionale dedicata alla provincia di Grosseto come destinazione turistica autentica. Il progetto rappresenta l'evoluzione della strategia avviata a giugno 2025, quando l'azienda ha lanciato la propria attività di tour operator incoming per tradurre l'interesse digitale in presenze turistiche reali sul territorio.

La campagna si rivolge al mercato internazionale raccontando la provincia di Grosseto attraverso il viaggio in bicicletta di Elin, una donna nordeuropea che percorre 760 chilometri in un Grand Tour della Maremma ampliato per toccare la gran parte della provincia di Grosseto. Un itinerario che attraversa siti archeologici etruschi, il Monte Amiata, l'Area del Tufo, il Parco della Maremma, borghi medievali, terme naturali e la costa, rivelando un territorio capace di offrire esperienze genuine lontano dal turismo di massa.

Il cicloturismo è il fil rouge narrativo della campagna: coerente con le caratteristiche del territorio – 4.503 chilometri quadrati con strade bianche, paesaggi variati e bassa densità di traffico – e in linea con un target di viaggiatori che privilegia l'autenticità e il turismo lento.

La campagna si sviluppa attraverso un approccio multicanale che integra social media, video cinematografici, interviste a protagonisti del territorio e una guida scaricabile, in doppia lingua. Per raggiungere il pubblico internazionale, al profilo TAGMaremma si affianca il nuovo profilo Instagram New Tuscany, dedicato ai contenuti in lingua inglese.

"TAGMaremma in tre anni ha raggiunto oltre 30mila follower appassionati della provincia di Grosseto. Ora, con il profilo New Tuscany e l'attività di tour operator avviata a giugno, vogliamo trasformare quell'interesse digitale in presenze turistiche reali," spiega il presidente Guido Delmirani. "Il nostro ruolo non è sostituirci agli operatori esistenti, ma creare una rete. RAMA per la sua storia è l’interlocutore ideale per mettere in collegamento strutture ricettive, guide, ristoranti, cantine e tutti coloro che offrono esperienze autentiche, trasformando la provincia di Grosseto in una destinazione turistica internazionale."

Parallelamente alla campagna, RAMA ha sviluppato un pacchetto turistico ispirato al viaggio raccontato in "New Tuscany", che verrà venduto attraverso tour operator esteri e promosso sul portale di Visit Tuscany. Gli operatori turistici e le istituzioni interessati a collaborare con RAMA per lo sviluppo di proposte ed esperienze possono contattare direttamente la società attraverso i siti web della società.



